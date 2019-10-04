В США нашли фрагмент покрытия НЛО

Охотники за внеземным разумом уверены, что материал сделали неизвестные существа.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. О необычной находке рассказали представители группы охотников за инопланетянами, которую финансирует музыкант Том Делоген. Они нашли необычные предметы – их происходящее загадочно. Публике представили странный материал, непохожий ни на один из известных. Группа уверена, что он отвалился от летательного аппарата внеземных существ. Фрагменты похожи на каменные листы, говорят они.

Эксперты подтвердили, что не видели ничего подобного. Они также заявили, что подобный материал пока не могут изобрести на земле. На нем видны последствия высоких температур. Группа хочет, чтобы власти США разобрались в ситуации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы увидели над городом «НЛО» и радугу. Погода в Северной столице продолжает удивлять жителей. На улице и ветер, и дождь, и град. Накануне в небе над Петербургом можно было увидеть двойную радугу.