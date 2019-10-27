В Карелии автобус с детьми опрокинулся в кювет

В районе поселка Метчелица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились дети.

Все произошло на автодороге А-133. Водитель транспорта не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет. Как сообщает «ТАСС», в автобусе находились 16 детей и 6 взрослых.

Всех пассажиров эвакуировали в поселок Эссойла, обошлось без пострадавших. Детей доставили в ближайший поселок другим школьным автобусом.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. ДТП не привело к ограничению движения на участке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении медведя на дрессировщика. Житель Карелии чудом остался жив.