В Госдуму внесли законопроект о сроках снятия тонировки с машин

Нововведение предполагает исключение злоупотребления на местах, когда отказ водителя немедленно устранить тонировку расценивается полицией как неповиновение. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Нововведение предполагает исключение злоупотребления на местах, когда отказ водителя немедленно устранить тонировку расценивается полицией как неповиновение. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Государственную думу внесли законопроект, устанавливающий конкретные сроки для устранения лишней тонировки с машин.

Авторами данной инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Думы Игорь Лебедев, депутат Андрей Свинцов и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Как сообщили «РИА Новости», законопроект предполагает, что водитель должен будет устранить нарушения в определенные сроки, в другом случае отказ будет расценен как неповиновение.

В настоящее время за тонировку любого стекла водителя оштрафовывают на сумму 500 рублей. Повторная остановка может увеличить сумму штрафа еще на 500 рублей, также может быть назначено административное наказание в виде ареста сроком до 15 суток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейде «Тонировка». Его провели сотрудники ДПС Петербурга.