Работники федеральных органов госвласти приняли участие в соревнованиях по плаванию

В столице прошли соревнования по плаванию, в которых участвовали работники федеральных органов госвласти.
Мероприятие прошло в субботу, 26 октября. В Спартакиаде приняли участие зампрокурора Калининского района Петербурга Елена Завьялова и старший помощник прокурора Красногвардейского района города Евгения Ражева в составе команды Генпрокуратуры РФ.
Как сообщает петербургская прокуратура, команда завоевала первое место в общем зачете. В эстафете они заняли второе место. Третье место в личном первенстве забрала зампрокурора Калининского района.
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