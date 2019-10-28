Работники федеральных органов госвласти приняли участие в соревнованиях по плаванию

В рамках Спартакиады прошли соревнования по плаванию. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

В рамках Спартакиады прошли соревнования по плаванию. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

В столице прошли соревнования по плаванию, в которых участвовали работники федеральных органов госвласти.

Мероприятие прошло в субботу, 26 октября. В Спартакиаде приняли участие зампрокурора Калининского района Петербурга Елена Завьялова и старший помощник прокурора Красногвардейского района города Евгения Ражева в составе команды Генпрокуратуры РФ.

Как сообщает петербургская прокуратура, команда завоевала первое место в общем зачете. В эстафете они заняли второе место. Третье место в личном первенстве забрала зампрокурора Калининского района.

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