В Минкомсвязи пообещали не допустить сбои в вещании «Останкино»

Телецентр «Останкино» решает вопрос с финансовыми проблемами Первого канала в досудебном порядке. Долги лишают сотрудников крупной части дохода.

Со слов замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, данная ситуация в настоящее время находится под контролем. Он также добавил, сообщают «РИА Новости», что сбоев в вещании телецентра не будет.

Как стало известно ранее, с видеообращением к сотрудникам выступил генеральный директор ФГУП «Останкино» Михаил Шубин. Он заявил, сообщили «Ведомости», что задолженности телеканала и его подрядчиков создают финансовые проблемы, а также ставят под угрозу клиентов центра.

Гендиректор также добавил, что намерен оставить в штате только тех, кто поддерживает его работу.

«Останкино» — телевизионный технические центр России, обеспечивающий круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Первый канал отказался о работы с ведущей Ксенией Собчак.