Первый канал отказался от работы с Собчак

В Сети гадают, что послужило причиной отказа Первого канала, если таковой был. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Сети гадают, что послужило причиной отказа Первого канала, если таковой был. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Ранее в интернете появились промо-ролики, где Ксения Собчак произносит фразу, которую зрители интерпретировали как её потенциальное участие в качестве ведущей программы «Пусть говорят».

В видеоролике телеведущая лежит в ванной, окруженная свечами, и говорит в телефонную трубку: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Интернет-пользователи решили, что речь идет о предложении Первого канала, адресованном Ксении. Зрители ожидали увидеть её в качестве ведущей известной программы «Пусть говорят». Однако позже все видео были удалены также внезапно, как появились.

Выяснилось, что Собчак действительно станет ведущей, но не на Первом канале, а в проекте Яндекс.Эфира «Такая история».

Ранее GazetaSPb сообщала о ссоре, которая произошла между Примадонной и Ксенией Собчак.