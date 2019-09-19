Журналист рассказал о ссоре Пугачевой и Собчак

Конфликт произошел несколько лет назад на фестивале «Новая волна» в Юрмале.

Обо всем рассказал журналист Сергей Соседов во время своего посещения фестиваля «Бархатный сезон» в Сочи. Ему вспомнилась история о том, как телеведущая Ксения Собчак поссорилась с примадонной Аллой Пугачевой. Светская лица вела мероприятие, на котором выступал в том числе Филипп Киркоров. Она позволила себе сказать, что «король уже не тот».

Пугачева, которая присутствовала на фестивале, возмутилась. Когда они встретились за кулисами, певица отчитала журналистку за фамильярность. Она отметила, что ей до Киркорова еще расти и расти. Также Пугачева назвала Собчак бессовестной.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Соловьев раскричался, комментируя свадьбу Собчак и Богомолова. Телеведущий убежден, что благочестия от них ждать не стоило. Он также назвал больными людей, которые надеялись, что торжество пройдет со вкусом. Соловьев подчеркнул, что супруги – фрики, поэтому ничего кроме «фрик шоу» они устроить не могли.