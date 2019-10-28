В Петербурге и Ленобласти произошло три смертельных случая с электричками за четыре дня

В Северной столице и Ленобласти за четыре дня произошло несколько трагических происшествий на железнодорожных путях. На территории регионов с 26 по 28 октября зафиксировано 5 случаев травмирования, три из которых – смертельные.

Как сообщает Северо-Западное СУТ СК РФ, первый случай за указанный промежуток произошел в Ломоносовском районе. Под поездом погиб 42-летний мужчина. В этот же день от наезда электрички в районе ж/д станции Шушары скончалась 25-летняя девушка.

Сегодня, 28 октября, на рельсах ж/д станции Царское Село погибла 63-летняя женщина.

Наиболее везучим оказался 45-летний мужчина, который попал под «Ласточку» 25 октября и выжил. Второго мужчину, попавшего под электропоезд, госпитализировали с платформы 16 км.

Отмечается, что причинами страшных происшествий стала невнимательность жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях смертельного наезда поезда. На ж/д путях погибла женщина.