В Ленобласти на дереве обнаружили повешенную пенсионерку с заклеенным ртом

В Ленобласти на дереве обнаружили повешенную пенсионерку с заклеенным ртом
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Фото: https://pixabay.com/

Тело погибшей обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области, неподалеку от поселка Красная Заря.

О трагическом происшествии стало известно в воскресенье, 27 октября. Повешенную пенсионерку нашли на территории Невского лесопарка, рядом с Покровской церковью. В правоохранительные органы обратился сотрудник ООО «Фонд Покровский».

Мужчина обнаружил труп в двухстах метрах от церкви. Рот пенсионерки был заклеен скотчем. 80-летняя погибшая была жительницей Санкт-Петербурга. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства её смерти.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по информации СУ СК РФ на транспорте, за четыре дня в Северной столице и Ленинградской области произошло три смертельных инцидента на железнодорожных путях. Погибли молодая девушка, пенсионерка и 42-летний мужчина.

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