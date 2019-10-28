В старинном особняке на Английской набережной отреставрировали деревянных атлантов

Особняк Дурново был построен во второй половине XIX века. Тогда же венецианский мастер Валентино Бесарель создал эти скульптуры. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Особняк Дурново был построен во второй половине XIX века. Тогда же венецианский мастер Валентино Бесарель создал эти скульптуры. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге завершилась реставрация фасада и вестибюля особняка генерала Петра Павловича Дурново на Английской набережной.

Реставрационные работы выполнялись Комитетом по государственном контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Из городского бюджета на этот проект было выделено 52 миллиона рублей.

Реставраторы восстановили цоколь, крыльцо, стены оконные и дверные заполнения и лепной декор лицевого фасада и вестибюля здания. В процессе работы эксперты отметили необычные для петербургской архитектуры деревянные фигуры атлантов, выполненные из ореха. Атланты-торшеры поддерживают двухъярусные фонари на деревянных постаментах.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе реставрации Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, исследователи обнаружили уникальную роспись.