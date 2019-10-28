Выход Великобритании из ЕС отложили до 31 января 2020 года

О решении Европейского союза стало известно в понедельник, 28 октября.

Представители 27 стран Европейского союза удовлетворили просьбу Великобритании об отсрочке выхода из Евросоюза (Brexit). Европейский совет перенес дату Brexit на 31 января следующего года.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, в скором времени решение будет представлено официально в письменном виде.

Напомним, что первоначально решение по Brexit было принято после референдума 2016 года, когда почти 52% населения Великобритании проголосовали за то, чтобы покинуть Европейский союз.

Отметим, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в британском правительстве 322 депутата высказались за отсрочку выхода из Евросоюза. Однако большинство они одержали с минимальным разрывом: поддержали выход из ЕС 306 членов нижней палаты парламента.