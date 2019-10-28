Прокуратура выявила нарушения в обеспечении безопасности иностранцев на петербургских предприятиях

Прокуратура выявила нарушения в обеспечении безопасности иностранцев на петербургских предприятиях
Проверка проводилась в Красносельском районе Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Городская прокуратура осуществила проверку двух петербургских организаций, в ходе которой выяснилось, что компании нарушали трудовое законодательство, не обеспечив безопасность сотрудников.

Так, в ООО «Жилищник» не проводили с впервые трудоустроенными иностранными гражданами необходимое по трудовому законодательству обучение методам и приемам безопасного выполнения работ, а также не осуществляли проверку знаний требований охраны труда.

В свою очередь, ООО «Производственное предприятие «Пушок» не предоставило необходимых протоколов об обучении иностранных сотрудников охране труда.

Руководство предприятий должно устранить выявленные нарушения по предписанию прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о нарушениях, которые прокуратура выявила в одном из медицинских центров Петербурга.

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