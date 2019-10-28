Двое петербуржцев устроили драку и выпали из окна

Во время драки мужчины разбили стекло и выпали из окна.Фото: Pixabay

Во время драки мужчины разбили стекло и выпали из окна.Фото: Pixabay

В Центральном районе задержан 52-летний мужчина, который нанес резаные раны петербуржцу.

Конфликт между двумя мужчинами произошел после распития спиртных напитков в одной из квартир дома №15 на Колокольной улице, сообщили gazeta.spb.ru в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе ссоры один из мужчин нанес своему оппоненту резаные раны головы и уха, а затем во время драки мужчины разбили стекло и выпали из окна первого этажа.

Соседи, обеспокоенные шумом и криками, обратились в правоохранительные органы. По данному адресу прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавшего около указанного дома.

Пострадавший был госпитализирован в больницу. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга избил посетителя кафе.