Петербуржца обвинили в убийстве восьмилетней давности

Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото: Pixabay

Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото: Pixabay

В Петербурге расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном в 2011 году.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу, 23 октября задержали 39-летенго мужчину. Он находился в розыске с января 2012 года.

Ранее ему как обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагает следствие, задержанный 12 ноября 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного домов по Индустриальному проспекту, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес ранения знакомому, который скончался на месте происшествия.

Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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