Петербуржца обвинили в убийстве восьмилетней давности

Петербуржца обвинили в убийстве восьмилетней давности
Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.Фото: Pixabay

В Петербурге расследуется уголовное дело об убийстве, совершенном в 2011 году.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу, 23 октября задержали 39-летенго мужчину. Он находился в розыске с января 2012 года.

Ранее ему как обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагает следствие, задержанный 12 ноября 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около одного домов по Индустриальному проспекту, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес ранения знакомому, который скончался на месте происшествия.

Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла убийство женщины в Киришском районе. В Киришском районе Ленобласти обнаружили тело 56-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Оказалось, что ее убил бывший 27-летний сожитель.

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