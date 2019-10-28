Новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей

В прошлом году подготовка к Новому году обошлась на 7% дешевле. Фото: Baltphoto

В прошлом году подготовка к Новому году обошлась на 7% дешевле. Фото: Baltphoto

В 2019 году на украшение Северной столицы к Новому году потратят на 7% больше средств, чем в год назад.

В общей сложности на новогодние украшения Санкт-Петербург потратит 337 миллионов рублей. Помимо средств из городского бюджета, петербургские власти получат дополнительное финансирование в размере 80 миллионов рублей. Город планирует выделить 30 миллионов из этой суммы на прошлогоднюю адресную программу.

В скором времени в городе появятся 3,5 тысячи новогодних украшений. Праздничное оформление можно будет увидеть почти в каждом районе Северной столицы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в этом году рождественская ярмарка вернется на свое историческое место: в центр Санкт-Петербурга. Мероприятие, которое продлится целый месяц, будет проходить на Манежной площади и Малой Садовой улице.