В Смольном сообщили, где пройдет рождественская ярмарка в этом году

В Смольном сообщили, где пройдет рождественская ярмарка в этом году
Ярмарка 2018 года на Пионерской площади. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В 2019 году ярмарка будет радовать петербуржцев не две недели, как в прошлом году, а целый месяц, с 12 декабря по 13 января.

Рождественская ярмарка расположится на Манежной площади и Малой Садовой улице. Таким образом, попасть на ярмарку можно будет прямо с Невского проспекта.

В прошлом году ярмарка проходила на Пионерской площади. В этот раз власти города решили вернуть праздник в исторический центр Северной столицы, сообщает пресс-служба администрации города. Тематикой ярмарки будет народное творчество, которому в России посвящен следующий год.

На мероприятии планируется активная развлекательная программа, а также благотворительные акции. Предположительно, гостями ярмарки станут около полутора миллионов человек.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о прошедшем в Петергофе празднике фонтанов, на котором демонстрировался мультимедиаспектакль о жизни императрицы Екатерины II.

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