В Смольном сообщили, где пройдет рождественская ярмарка в этом году

В 2019 году ярмарка будет радовать петербуржцев не две недели, как в прошлом году, а целый месяц, с 12 декабря по 13 января.
Рождественская ярмарка расположится на Манежной площади и Малой Садовой улице. Таким образом, попасть на ярмарку можно будет прямо с Невского проспекта.
В прошлом году ярмарка проходила на Пионерской площади. В этот раз власти города решили вернуть праздник в исторический центр Северной столицы, сообщает пресс-служба администрации города. Тематикой ярмарки будет народное творчество, которому в России посвящен следующий год.
На мероприятии планируется активная развлекательная программа, а также благотворительные акции. Предположительно, гостями ярмарки станут около полутора миллионов человек.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о прошедшем в Петергофе празднике фонтанов, на котором демонстрировался мультимедиаспектакль о жизни императрицы Екатерины II.