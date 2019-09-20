На празднике фонтанов в Петергофе покажут мультимедийное шоу о Екатерине II

В государственном-музее заповеднике «Петергоф» 20 и 21 сентября отметят осенний праздник фонтанов. На Большом каскаде гостям представят новый мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019.

Спектакль посвящен становлению Екатерины II, её жизни и превращении из провинциальной принцессы в Великую Императрицу.

В шоу задействованы трехмерные проекции, пиротехника, видеоряд, лазерные и световые эффекты. Все это должно на час погрузить современного зрителя в далекое XVIII столетие, отмечают организаторы.

«В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, любила, страдала, где начался ее путь к власти», — напомнили в музее.

Завершится мультимедийный спектакль масштабным фейерверком.

Начало спектакля в 21:00. Вход в Нижний парк по билетам праздника фонтанов открыт с шести вечера.

Ранее Gazeta,SPb сообщала, что все фонтаны в Петербурге отключат до конца октября.