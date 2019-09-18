До конца октября в Петербурге отключат все фонтаны

До конца октября в Петербурге отключат все фонтаны
Фонтаны отключат до следующего летнего сезона. Фото: Pixabay

В Северной столице начали отключать фонтаны. Первыми их отключат на площади Ленина и на Московской площади.

В выходные отключат водные комплекс в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Отключение приурочили к празднику, посвященному закрытия летнего сезона.

Как сообщили в Neva.Today, остальные фонтаны в городе отключат до конца следующего месяца. На время прекращения работы фонтанов и фонтанных комплексов извлекут все оборудование. Работы будут проводиться, чтобы в следующем году водные сооружения работали исправно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жителей Петербурга предупреждали об опасности купания в фонтанах. Для безопасности жителей у фонтанов дежурили сотрудники «Водоканала», а также стражи правоохранительных органов.

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