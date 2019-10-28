Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов

Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов
Преступник также намеревался по почте отправить бронежилеты в Японию и Канаду. Фото: https://pixabay.com/

Мужчина пытался отправить в Германию посылку с бронежилетом внутри. Ранее он предпринимал попытки отправить такой же груз в Канаду и Японию.

О приговоре преступнику стало известно в понедельник, 28 октября. Житель Петербурга получил три года лишения свободы условно. Такой приговор огласил Московский районный суд Северной столицы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Злоумышленник намеревался отправить бронежилет по почте 20 мая 2019 года. Мужчина отметил, что в посылке находится жилет для страйкбола, однако, на самом деле, внутри был бронежилет Б645. Эта модель принята на снабжение Вооруженных сил России. Груз изъяли в пункте международного почтового обмена в аэропорту «Пулково».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве обороны РФ опубликовали доказательства контрабанды США нефти из Сирии.

бронежилет контрабанда новости санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителя Ленобласти будут судить за убийство брата
Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов
Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты
По кредитам больше всего платят российские охранники
Петербуржцы стоят в пробках на ЗСД возле съезда на Благодатную
Новогодние украшения обойдутся Петербургу в 337 млн рублей
В Ленобласти построят предприятия по переработке овощей и фруктов
Курды начали отвод войск от турецкой границы