Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов

Преступник также намеревался по почте отправить бронежилеты в Японию и Канаду. Фото: https://pixabay.com/

Преступник также намеревался по почте отправить бронежилеты в Японию и Канаду. Фото: https://pixabay.com/

Мужчина пытался отправить в Германию посылку с бронежилетом внутри. Ранее он предпринимал попытки отправить такой же груз в Канаду и Японию.

О приговоре преступнику стало известно в понедельник, 28 октября. Житель Петербурга получил три года лишения свободы условно. Такой приговор огласил Московский районный суд Северной столицы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Злоумышленник намеревался отправить бронежилет по почте 20 мая 2019 года. Мужчина отметил, что в посылке находится жилет для страйкбола, однако, на самом деле, внутри был бронежилет Б645. Эта модель принята на снабжение Вооруженных сил России. Груз изъяли в пункте международного почтового обмена в аэропорту «Пулково».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве обороны РФ опубликовали доказательства контрабанды США нефти из Сирии.