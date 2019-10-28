Петербуржец выплатил 360 тыс. рублей алиментов, чтобы не лишиться автомобиля

Должник по алиментам выплатил долг после того, как его автомобиль был объявлен в исполнительный розыск.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УФССП России по Петербургу, петербуржец должен выплатить бывшей жене за прошлый период более 360 тыс. рублей.

Текущие платежи он вносил исправно, а вот с погашением задолженности мужчина не торопился. Судебный пристав в целях принудительного исполнения решения суда обратил взыскания на денежные средства, находящиеся в банке и на заработную плату. Мужчина является генеральным директором юридического лица, потому на уставной капитал также был вынесено ограничение. У представителя власти появились сведения об автомобиле Chevrolet Camaro, которое принадлежит должнику. Автомобиль был объявлен в исполнительный розыск.

После предпринятых мер должник сам явился в районный отдел, где получил квитанцию на уплату имеющихся долгов, общая сумма которых равна 411 000 рублей. Местный житель погасил задолженность по алиментным платежам, налогам и штрафам ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед Международным днем защиты детей судебные приставы Петербурга провели рейд во время которого произвели 18 арестов имущества.