Россияне организовали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата — срочника

На портале Change.org появилась петиция с требованием оправдать 20-летнего солдата – срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

Петицию уже подписали более 7 тыс. человек. Активисты требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию.

Кроме того, в группе «Тихий Барин» «ВКонтакте» объявлен сбор средств для отца солдата Салима Шасутдинова, чтобы он смог доехать до воинской части в Забайкалье и выяснить обстоятельства произошедшего. Деньги также пойдут на адвоката для срочника.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, открыв стрельбу, целился именно в голову сослуживцев, поскольку те были одеты в бронежилеты с бронепластинами. Также он старался стрелять по конечностям.