Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах

Холдинг презентовал приложение SberFood, которое позволит пользователям забронировать столик в ресторане, сделать предзаказ и даже оплатить счет.

Создателем приложения является компания FoodPlex, владение которой разделяют Сбербанк и RamblerGroup. С помощью SberFood можно найти подходящее заведение, забронировать место, оплатить счет и чаевые. Кроме того, платформа предусматривает различные акции и программы лояльности.

В приложении можно найти 50 тысяч ресторанов, 10 тысяч из которых поддерживают виртуальное бронирование столика, а две тысячи — различные бонусные системы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 11 октября 2019 года в Сбербанке отменили комиссию за перевод на карту «Сбера» в другом регионе. Ранее владельцы карт Сбербанка должны были платить комиссию от 1% до 1,5%.