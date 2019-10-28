В Сосновом Бору задержали местного жителя, который зарезал приятеля

Мужчина, подозревающийся в убийстве, находился в гостях у знакомых. В результате возникшего конфликта он зарезал собутыльника.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября, как сообщают в СУ СК РФ по Петербургу и области. Вечером субботы, подозреваемый и его товарищи, находясь в одном из домов по проспекту Героев города Сосновый Бор, распивали алкогольные напитки.

В ходе посиделки возникла ссора, которая обернулась для одного из участников гибелью. 55-летний мужчина нанес своему оппоненту более пятнадцати ударов ножом. Полученные травмы привели к смерти потерпевшего. Кроме того, досталось его спутнице: 38-летняя женщина также пострадала от ножевых ранений. Её госпитализировали.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 30-летний житель Ленинградской области перед судом за убийство родного брата.