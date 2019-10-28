В Киеве готовы к возобновлению поставок газа из России с 2020 года

Глава Министерство энергетики Российской Федерации заявил о готовности к транзиту газа через территорию Украины.

К такому заключению страны пришли после трехстороннего обсуждения с участием России, Украины и Евросоюза. О том, что с 2020 года поставки российского газа на Украину будут осуществляться напрямую, возглавляющий Минэнерго Александр Новак рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель ведомства отметил, что по-прежнему остался ряд вопросов, требующих дополнительного изучения, как, например, тарифообразование. Над этим будут работать «Газпром» и партнеры из Украины.

В свою очередь, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о готовности Украины к сотрудничеству, если цена будет «конкурентной, рыночной».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Газпромнефть» сменится заместитель главы организации.