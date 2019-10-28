Мальчика, подозреваемого в жестоком убийстве матери, поместили в психбольницу

Ребенок почти не разговаривает, поэтому внятного разговора с правоохранительными органами не состоялось.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Мальчика 12 лет отправили в детскую психиатрическую больницу, а его брат, который стал свидетелем зверской расправы над матерью, тем временем лежит в обычной больнице. Скоро обоим предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Напоминаем, что страшный инцидент произошел в воскресенье в одном из домов Северной столице. По предварительным данным, ребенок поливал кипятком пьяную мать, а затем принялся препарировать ее на глазах у собственного отца и брата. Известно, что у мальчика имеются отклонения в развитии. Оба ребенка ходят в коррекционные школы. Подозреваемый в преступлении почти не говорит, так что он не смог объясниться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать обнаружила пропавшего год назад ребенка на Pornhub.