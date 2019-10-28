Более тысячи ДТП случилось в Петербурге за три дня

Более тысячи ДТП случилось в Петербурге за три дня
Большая часть ДТП произошло в Петербурге. Фото: Pixabay

Авария произошли в пятницу, субботу и воскресенье. В результате погибли три человека.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На дорогах города и региона произошло 1422 аварий – из них большая часть зафиксирована в Северной столице. В общей сложности пострадали 80 человек, четыре – погибли, среди них есть дети.

Напоминаем, что ДТП довольно часто происходят из-за погодных условий и неосторожности водителей. Сейчас за окном минусовая температура, так что петербуржцам давно пора «переобуться» в зимнюю резину и соблюдать скоростной режим, чтобы не стать участником инцидета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в пробке 11 нарушителей. У пятерых обнаружились неисправные автомобили, двое ездили без страховки, а один человек и вовсе без прав.

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