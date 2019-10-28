В Петербурге полицейские обнаружили в пробке 11 нарушителей

Петербургские сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 нарушителей в ходе профилактического рейда.
Полицейская проверка таксистов и водителей каршерингов в Московском районе Санкт-Петерберга стала причиной 4-километровой пробки на подъезде к аэропорту Пулково. Сотрудники ФСО организовали профилактический рейд в пятницу, 25 октября. Об итогах мероприятия стало известно сегодня.
Одиннадцать человек из трехсот водителей, проверенных полицейскими, получили протоколы. У пятерых обнаружились неисправные автомобили, двое ездили без страховки, а один человек и вовсе без прав. Кроме того, сотрудники ФСО остановили автомобиль, который, как выяснилось, был снят с регистрационного учета.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ЗСД перекрыли возле съезда на Благодатную улицу.