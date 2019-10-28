В Петербурге полицейские обнаружили в пробке 11 нарушителей

В Петербурге полицейские обнаружили в пробке 11 нарушителей
Водителей в пробке проверяли, в том числе, полицейские с собаками. Фото: https://pixabay.com/

Петербургские сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 нарушителей в ходе профилактического рейда.

Полицейская проверка таксистов и водителей каршерингов в Московском районе Санкт-Петерберга стала причиной 4-километровой пробки на подъезде к аэропорту Пулково. Сотрудники ФСО организовали профилактический рейд в пятницу, 25 октября. Об итогах мероприятия стало известно сегодня.

Одиннадцать человек из трехсот водителей, проверенных полицейскими, получили протоколы. У пятерых обнаружились неисправные автомобили, двое ездили без страховки, а один человек и вовсе без прав. Кроме того, сотрудники ФСО остановили автомобиль, который, как выяснилось, был снят с регистрационного учета.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ЗСД перекрыли возле съезда на Благодатную улицу.

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