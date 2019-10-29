Регина Тодоренко в месяц тратит почти 5 млн рублей

Телеведущая рассказала, на что уходит огромная сумма денег.

Регина Тодоренко, известная всем как ведущая «Орла и Решки», призналась, что тратит в месяц не меньше 4,9 миллионов рублей. Обо всем звезда рассказала СтарХиту. При этом девушка призвала не осуждать ее, ведь огромная часть денег тратится на то, чтобы заплатить людям, помогающим делать ей шоу на YouTube-канале. Также Регина много вкладывает в свое саморазвитие – изучает языки, учится, повышает квалификации и много путешествует. Телеведущая отметила, что привыкла тратить не только на себя, но и на других – она помогает родным, растит сына и даже переводит 100 тысяч рублей каждый месяц на благотворительность.

«Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода»,

— призналась Регина Тодоренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Тодоренко подшутила над Владом Топаловым в день рождения.