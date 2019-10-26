Регина Тодоренко подшутила над Владом Топаловым в день рождения

Свой день рождения Влад Топалов отметил в кругу семьи в итальянском Палермо. Фото: Instagram @reginatodorenko

Свой день рождения Влад Топалов отметил в кругу семьи в итальянском Палермо. Фото: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая опубликовала в своем официальном аккаунте Instagram поздравление своему мужу, артисту Владу Топалову.

В пятницу, 25 октября, у певца был день рождения. Артиста поздравили многие звезды, среди которых, конечно же, была его жена, певица и ведущая Регина Тодоренко. Несмотря на то, что знаменательный день супруги проводили вместе, Тодоренко выложила в Instagram фото-поздравление.

Однако текст не был переполнен словами любви и многословными пожеланиями. Под снимком, где её целует супруг-иименинник, звезда «Орла и решки» ограничилась лаконичным текстом, в котором назвала мужа «пухлым другом» и «жирной курочкой».

Поклонники звездной пары оценили юмор Регины и искренне присоединились к её поздравлению.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Лоза негативно высказался о шутках Шуфутинского про «третье сентября».