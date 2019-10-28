Специалисты локализовали разлив кипятка на Варшавской

Пока что о пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Пока что о пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Они уже приступили к ремонтным работам, несмотря на поздний час.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. О коммунальной аварии рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что у дома номер 63/1 на Варшавской улице случился разрыв кипятка. С чем он связан – непонятно, но в результате кипяток разлился по тротуару и проезжей части. На место вызвали аварийную бригаду, которая уже приехала и локализовала разлив кипятка. Специалисты АО «Теплосеть Петербурга» уже ремонтируют трубу. Известно, что пострадали несколько автомобилей – ущерб будет возмещен.

Напоминаем, что местным жителям стоит быть осторожнее и обходить зону стороной, чтобы не обжечься или не провалиться в яму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во дворах на Лени Голикова прорвало трубу, затопило три дома. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Пользователи добавили, что к часу ночи сотрудники закончили работу на участке. Жителей не отключили от водоснабжения.