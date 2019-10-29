В России может сократиться количество моногородов

Количество российских моногородов может сократиться вдвое из-за отсутствия финансирования. В рамках новой программы правительства, число таких городов должно сократиться с 321 до 170.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Госдуме, изначально на развитие кризисных моногородов планировали выделить почти 19 млрд рублей, однако правкомиссия не поддержала инициативу.

По мнению экспертов, число моногородов может сократиться в случае, если численность населения составляет менее 3 тысяч человек, а также если градообразующее предприятие перестало быть значимым для экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборг попал в десятку лучших городов России по мнению блогера Варламова.