В России может сократиться количество моногородов

В России может сократиться количество моногородов
В России сократится число моногородов. Фото: pixabay

Количество российских моногородов может сократиться вдвое из-за отсутствия финансирования. В рамках новой программы правительства, число таких городов должно сократиться с 321 до 170.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Госдуме, изначально на развитие кризисных моногородов планировали выделить почти 19 млрд рублей, однако правкомиссия не поддержала инициативу.

По мнению экспертов, число моногородов может сократиться в случае, если численность населения составляет менее 3 тысяч человек, а также если градообразующее предприятие перестало быть значимым для экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборг попал в десятку лучших городов России по мнению блогера Варламова.

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