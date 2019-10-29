Врачи рассказали, как снизить риск развития инсульта

Медики со всего мира ежегодно диагностируют несколько сотен тысяч инсультов, которому стали подвержены люди любого возраста в последние два десятка лет.

Как показало исследование британских ученых Национальной системы здравоохранения (NHS), инсульту подвержены люди любого возраста и пола в равной степени. Как заявляют эксперты, инсульт «помолодел» из-за возросшего темпа жизни и стресса.

Медики считают, что для избежания «удара» необходимо учитывать наследственность инсульта, слабость сосудов, а также склонность организма к накоплению холестерина, сообщает РИА Новости.

Также врачи напоминают о факторах повышенного риска для инсульта: гипертония, аритмия, лишний вес, сахарный диабет, а также курение и употребление алкоголя, которые в три раза увеличивают риск инсульта.

Кроме того, существует отдельная группа риска среди молодых и среднего возраста людей: их сидячая работа, стрессы и курение могут повлиять на развитие инсульта

Представитель британской NHS считает, что для снижения риска заболевания необходимо регулярно измерять давление и стараться поддерживать его на здоровом уровне.

Врачи также советуют избегать жирной, жареной и слишком соленой пищи. Их стоит заменить на овощи и продукты с высоким содержанием клетчатки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы первые симптомы гипертонического кризиса.