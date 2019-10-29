В Петербурге отметят День народного единства

Петербуржцев приглашают на концерт в честь Дня народного единства. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцев приглашают на концерт в честь Дня народного единства. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителей Петербурга и гостей города приглашают на концерт, посвященный Дню народного единства, который состоится 30 октября.

Как сообщает администрация Кировского района Петербурга, праздничный концерт в честь Дня народного единства состоится на площадке Дворца культуры им. А.М. Горького, что на площади Стачек, 4. На мероприятии выступят профессиональные творческие коллективы, заслуженные артисты РФ. Также среди участников концерта — артисты Петербургской эстрады и Мариинского театра.

Начало концерта 30 октября в 17:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роструд напомнил россиянам о ноябрьских праздниках в честь Дня народного единства (4 ноября). Россияне выйдут на выходные со 2 ноября и до указанного праздника.