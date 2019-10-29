Петербуржца накажут за публикацию в Сети видеоролика, снятого на скрытую камеру

Петербуржца накажут за публикацию в Сети видеоролика, снятого на скрытую камеру
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга прокуратура проверка проверку о незаконном распространении сведений о частной жизни, по итогам которой возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в gazeta.spb.ru прокуратура Петербурга, согласно проверке правоохранителей, петербуржец незаконно установил в квартире камеру скрытого видеонаблюдения без согласия жильца, после чего разместил в Интернете видеозаписи, снятые на устройство, тем самым нарушив конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

Материалы дела направлены в органы предварительного расследования, где по результатам рассмотрения проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УПК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американец выложил видео со своими нарушениями ПДД в Петербурге.

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Петербуржца накажут за публикацию в Сети видеоролика, снятого на скрытую камеру
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