Жительница Петербурга рассчиталась по алиментам, чтобы не лишиться квартиры

После предупреждения о вынесении постановления о запрете на совершение действий по регистрации с недвижимостью женщина исполнила решение суда в пользу несовершеннолетних.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УФССП России по Петербургу, 41-летняя женщины по решению суда обязана к уплате алиментов на содержание двух маленьких сыновей в размере 1/3 от всех видов дохода ежемесячно. В целях принудительного исполнения решения суда судебный пристав- исполнитель обратил взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, на заработную плату, а также ограничил выезд за пределы страны. Увидев, что со счетов идут списания, женщина поспешила на прием к представителю власти. Ей объяснили, что будут вынесены запреты регистрационных действий в отношении транспортного средства и недвижимости, в случае неуплаты задолженности, которая составляет почти 300 тыс.рублей.

Должница не на шутку испугалась за своё имущество и в кратчайшие сроки погасила долг перед детьми, которые живут с отцом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец выплатил детям алименты на 1 сентября.