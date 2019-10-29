В Петербурге поддержали идею штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Комиссия по вопросам правопорядка и законности ЗакСобрания Петербурга поддержала законопроект, согласно которому госслужащих могут начать штрафовать и привлекать к уголовной ответственности за оскорбление граждан.

Как сообщает «Коммерсант», в России предлагается ввести уголовную ответственность для чиновников за оскорбление граждан. На сегодняшний день рассмотрена только административная ответственность. Депутаты из Петербурга видят необходимость в данной мере, поскольку граждане остро воспринимают грубость со стороны госслужащих.

Так, для государственных служащих, военнослужащих и полицейских предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а также шесть месяцев заключения под стражу. Если оскорбление было произнесено в ходе публичного выступления, то штраф для должностного лица составит от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, а также арест на срок до 1 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакСобрание Петербурга поддержит приюты для животных.

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В Петербурге поддержали идею штрафовать чиновников за оскорбление граждан