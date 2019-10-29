Шнуров признался, что часто устраивает провокации ради денег

Шнуров признался, что часто устраивает провокации ради денег
Сергей Шнуров. Фото: baltphoto.ru

Рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что часто провоцирует публику в Instagram своим творчеством для увеличения числа подписчиков.

В последнее время Instagram все чаще блокирует комментарии музыканта

«Подписчики – для того, что продавать им рекламу… А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби», — заявил Шнуров, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в мае 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда», а 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. По словам Шнурова, все участники группы обрадовались «выходу на пенсию».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фронтмен группировки «Ленинград»Сергей Шнуров высказал свое мнение о социальных сетях и блогах в интернете. Шнуров отметил, что жители России активно пользуются и тем, и другим, однако, по мнению певца, по большей части, это все «ерунда».

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