Петербург вошел в список лидеров по количеству вакансий для инженеров

Петербург вошел в список лидеров по количеству вакансий для инженеров
Главный критерий поиска специалиста среди петербургских работодателей - опыт. Фото: https://pixabay.com/

С каждым годом у Петербурга растет потребность в квалифицированных инженерных специалистах.

Так, в 2019 году в России было открыто больше 170 тысяч вакансий различных инженерных специализаций, из них 11% — в Северной столице. По данным сервиса интернет-рекрутмента HeadHunter Северо-Запад, наиболее распространенная в Петербурге вакансия для инженеров — инженер-конструктор, их на рынке труда 9%.

Кроме того, в городе на Неве востребованы инженеры-проектировщики (8%), инженеры производственно-технического отдела (ПТО), составляющие 7% предложений, а также инженеры по качеству (6%) и инженеры-технологи (5%).

В среднем, инженеры в Петербурге получают 66 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты озвучили среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга.

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