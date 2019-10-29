Стало известно, зачем нужны желтые полосы на эскалаторах в метро

Пользователи Сети поделились информацией, почему на ступенях эскалатора есть желтые полосы.
Эта, в прямом смысле, яркая особенность, привлекающая внимание пассажиров, используется исключительно для безопасности людей, находящихся в метрополитене. Цветные полосы на ступенях помогают пассажирам не задеть так называемый фартук, то есть неподвижный элемент балюстрады, рассказывает телеграм-канал «Метро. Повседневности».
Цвет полос зависит от цвета самих ступеней, он должен быть ярким, акцентным. Например, желтым или красным. Так, на более старых эскалаторах, где ступени были темно-серого цвета, полосы рисовали оранжевым или красным. На новых, серебристого цвета ступенях, более заметен желтый, поэтому используют его.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Петебургский метрополитен» представил новый дизайн «Подорожника».