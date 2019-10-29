В Кремле назвали «частным случаем» расстрел солдат в военной части в Забайкалье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расстрел солдатом-срочником сослуживцев в военной части в Забайкалье.

Пескова спросили, говорит ли ЧП о том, что реформа армии никак не повлияла на дедовщину. По словам пресс-секретаря, неуместно говорить о реформе армии, потому что речь идет о «частном случае».

«Это совершенная неуместная постановка вопроса», — сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

Он добавил также, что случившееся не является вопросом президента, он не будет на это реагировать.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, открыв стрельбу, целился именно в голову сослуживцев, поскольку те были одеты в бронежилеты с бронепластинами. Также он старался стрелять по конечностям.