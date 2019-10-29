В Петербурге дорожает жилье, хотя строят «по-старому»

По данным застройщиков в Петербурге и в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию порядка 3 млн м2 жилья. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

По данным застройщиков в Петербурге и в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию порядка 3 млн м2 жилья. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге четыре месяца квартиры в новостройках подорожали на 5,7% до 127,6 тысяч рублей за м2. Рост вызван новой схемой финансирования, на которую перешли застройщики России с 1 июля 2019 года.

По динамике роста стоимости метра в новостройках Санкт-Петербург находится на седьмом месте, на первом Иркутск с 8,4% роста, Москва находится на восьмом месте с 5,5% увеличения цены. Правда в столице самое дорогое жилье – 243,7 тыс рублей за квадратный метр!

Такие данные приводят эксперты сервиса «Домофонд» (Авито.ру), которые изучили рынок новостроек страны после вступления в силу закона об экскроу-счетах. В целом цены на новые квартиры выросли в 62 крупных городах страны из 71 изученных аналитиками. В десяти городах цены упали, но незначительно. Больше всего снизилась цена в Улан-Уде – на 2,6% и составила 50,5 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, квартира в Улан-Удэ (Бурятия) стоит в пять раз меньше, чем в Москве.

Интересно, что в Петербурге проектное финансирование строительства объектов недвижимости еще только изучается участниками рынка. Объектов с новым видом финансирования пока нет, застройщики, банкиры, органы надзора и другие участники рынка пока только пробуют новые правила. И продолжают работать по-старым. Так, по данным СПб ГБУ «Управление строительными проектами» застройщики города подали 327 заявок с просьбой разрешить им продолжить работать по старой схеме с привлечением средств дольщиков. Из поданных заявок было удовлетворены почти все – 324 строительным проектам было разрешено продолжить работать по старому.

Все эти проекты предполагают строительство порядка 21 млн м2 жилья с заключением 136 тысяч договоров долевого участия, стало известно gazeta.spb.ru в СПб ГБУ «Управление строительными проектами».

По данным застройщиков в Петербурге и в 2019 году планируется сдать в эксплуатацию порядка 3 млн м2 жилья, скорее всего, пик «сдачи объектов» может придтись на конец года, как в 2018 году. Тогда в декабре было сдано порядка 2 мдн м2 жилья. Петербург занимает третье место в стране по объемам водимого жилья, после Москвы и Московской области. В 2018 году рынок новостроек Петербурга оценили в 4,7 трлн рублей из которых 3,7 триллиона – средства дольщиков.