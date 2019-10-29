Беглов заявил о необходимости ликвидации дефицита детсадов и школ

Петербург еще не подписал соглашение с Минстроем по проекту "Жилье", который подразумевает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербург еще не подписал соглашение с Минстроем по проекту "Жилье", который подразумевает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал первоочередной задачей строительство детских садов, школ и поликлиник.

По мнению градоначальника, наиболее приоритетным направлением на сегодняшний день является устранение дисбаланса между жилой и социальной застройкой. В связи с этим городу необходимо ликвидировать дефицит поликлиник, школ и садиков.

Беглов отметил, что только решение этой задачи позволит Санкт-Петербургу «двигаться вперед в жилищном строительстве». О планах по развитию социальной застройки губернатор рассказал на заседании в рамках XVIII Общероссийского Форума стратегов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Александра Беглова, Северная столица готова к началу зимнего сезона и отопительного периода. Тем не менее, подготовительные работы будут длиться до 15 ноября.