В Ленобласти завершили уборку кормовых культур

Областные сельхозпредприятия перевыполнили план по заготовке кормов на 4%, собрав, в общей сложности 418 тысяч тонн кормовых культур.

О результатах подготовки к зимнему сезону gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. По итогам сбора кормов, каждая корова на сельхозпредприятиях Ленобласти обеспечена на зиму более чем 330 килограммами грубых и сочных кормов и фуражного зерна. Эти цифры на 158 килограмм превышают необходимый для обеспечения жизнедеятельности животных минимум.

Кроме того, успешное завершение работ по сбору кормовых культур положительно скажется на ценообразовании на продукты животного происхождения, которые появятся на прилавках в течение зимы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дорогах Ленобласти установили 25 мобильных метеостанций.