В Ленобласти завершили уборку кормовых культур

В Ленобласти завершили уборку кормовых культур
Животным обеспечили сытный стойловой период. Фото: https://pixabay.com

Областные сельхозпредприятия перевыполнили план по заготовке кормов на 4%, собрав, в общей сложности 418 тысяч тонн кормовых культур.

О результатах подготовки к зимнему сезону gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. По итогам сбора кормов, каждая корова на сельхозпредприятиях Ленобласти обеспечена на зиму более чем 330 килограммами грубых и сочных кормов и фуражного зерна. Эти цифры на 158 килограмм превышают необходимый для обеспечения жизнедеятельности животных минимум.

Кроме того, успешное завершение работ по сбору кормовых культур положительно скажется на ценообразовании на продукты животного происхождения, которые появятся на прилавках в течение зимы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дорогах Ленобласти установили 25 мобильных метеостанций.

ленобласть новости сельхозработы уборка кормовых культур
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алиса Фрейндлих приняла участие в крестинах своей правнучки
В Ленобласти завершили уборку кормовых культур
В Волхове девушка оставила своего ухажера без кошелька
В Ленобласти директора дома престарелых подозревают в крупной растрате
Беглов заявил о необходимости ликвидации дефицита детсадов и школ
На перекрестке Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова Lada без водителя ...
Семак стал лучшим тренером октября в РПЛ
В Израиле появится мемориал, посвященный Ленинградским блокадникам