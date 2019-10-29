Мобильные метеостанции в Ленобласти расскажут о снегопадах

На трассах Ленинградской области установили 25 мобильных метеостанций, которые круглосуточно наблюдают за состоянием дорожного полотна.
Датчики единовременно анализируют скорость ветра и его направление, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности трасс. Благодаря анализу полученных данных мобильные метеостанции могут прогнозировать время образования наледи, а дорожные службы — заблаговременно предотвращать гололедицу на дорогах.
Кроме того, станции оборудованы видеокамерами, которые позволяют дополнительно контролировать работу предприятий, обслуживающих региональные трассы, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во вторник, 29 октября, на дорогах Ленинградской области последствия первого снегопада устраняли 400 единиц снегоуборочной техники.