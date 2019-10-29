Мобильные метеостанции в Ленобласти расскажут о снегопадах

Мобильные метеостанции в Ленобласти расскажут о снегопадах
Теперь контролировать состояние региональных дорог в зимний сезон станет легче. Фото: https://pixabay.com

На трассах Ленинградской области установили 25 мобильных метеостанций, которые круглосуточно наблюдают за состоянием дорожного полотна.

Датчики единовременно анализируют скорость ветра и его направление, атмосферное давление, температуру воздуха и поверхности трасс. Благодаря анализу полученных данных мобильные метеостанции могут прогнозировать время образования наледи, а дорожные службы — заблаговременно предотвращать гололедицу на дорогах.

Кроме того, станции оборудованы видеокамерами, которые позволяют дополнительно контролировать работу предприятий, обслуживающих региональные трассы, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во вторник, 29 октября, на дорогах Ленинградской области последствия первого снегопада устраняли 400 единиц снегоуборочной техники.

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