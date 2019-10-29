В Волхове девушка оставила своего ухажера без кошелька

Незнакомка очаровала мужчину, а затем обворовала его. Фото: https://pixabay.com/

Незнакомка очаровала мужчину, а затем обворовала его. Фото: https://pixabay.com/

35-летний житель города Волхов лишился наличных из-за случайного знакомства с девушкой на улице.

Мужчина обратился в правоохранительные органы во вторник, 29 октября. Он рассказал, что встретил незнакомку накануне, на улице и пригласил к себе домой. В квартире потерпевшего в одном из домов города Волхов молодые люди просидели до самого утра, кроме того, не обошлось без алкоголя.

После того как прекрасная незнакомка засобиралась домой, мужчина, проводив девушку, обнаружил исчезновение портмоне. В кошельке пострадавшего от ловких рук воровки лежало девять тысяч рублей.

На данный момент в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержали директора дома престарелых по подозрению в растрате 660 тысяч рублей.