В Ленобласти директора дома престарелых подозревают в крупной растрате

Руководитель Лодейнопольского дома-интерната для стариков и инвалидов был задержан по подорзению в растрате более 600 тысяч рублей.

Во вторник, 29 октября, в учреждении пришли с обыском силовики, после чего директор дома престарелых был задержан. Как отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области, он не единственный подозреваемый в деле о растрате.

Предположительно, сотрудники интерната под видом оплаты услуг индивидуального предпринимателя перевели 660 тысяч рублей, при этом контрактные обязательства остались невыполненными. Мошеннические действия работники Лодейнопольского дома престарелых осуществляли с октября по декабрь прошлого года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в антикварных салонах Петербурга сегодня, 29 октября, побывали с обыском сотрудники полиции и ФСБ.