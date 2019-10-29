Алиса Фрейндлих приняла участие в крестинах своей правнучки

Алиса Фрейндлих побывала на крестинах своей правнучки. Об этом рассказала её внучка, Анна Мышинская на своей официальной странице в Instagram.

В понедельник, 28 октября, Анна Мышинская (в девичестве — Тарасова) выложила в своем профиле Instagram фотографию, где её четырехмесячная дочка запечатлена с прабабушкой, Алисой Бруновной Фрейндлих. На снимке малышка в компании прабабушек находится в церкви Успения Пресвятой Богородицы, где, вероятно, проходило крещение.

Отметим, что правнучка Алисы Бруновны появилась на свет 28 июня 2019 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хим-хоп исполнитель Тимати и его супруга, модель Анастасия Решетова также недавно стали родителями. Спустя десять дней после рождения сына Ратмира, основатель BlackStar улетел на Мальдивы, оставив жену и новорожденного в Москве.