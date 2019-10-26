Тимати оставил жену с новорожденным сыном и улетел на Мальдивы

Спустя лишь десять дней после рождения сына Ратмира хип-хоп звезда и предприниматель улетел на Мальдивы, оставив жену с новорожденным в Москве.

Тимати и его супруга Анастасия Решетникова стали родителями 16 октября. В субботу, 26 октября, выяснилось, что певец отправился на курорт, где пробудет в течение десяти дней. Поездка на Мальдивы была запланирована Тимуром Юнусовым еще летом этого года.

Певец решил устраивать «серфинг-кэмп» для всех желающих два раза в год. Так случилось, что даты поездки почти совпали с рождением сына.

Отметим, что ранее Анастасия Решетова делилась с подписчиками тем, что ей очень много помогают близкие: муж и его мама, Симона Яковлевна.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала о том, что мама Тимура Юнусова сделала себе памятное тату: она набила на руке даты рождения внучки, шестилетней Алисы, и новорожденного Ратмира.