Мама Тимати набила татуировку в честь внуков

Мама Тимати набила татуировку в честь внуков
На татуировке две даты рождения, внука Ратмира и внучки Алисы. Фото: Instagram

Мама Тимура Юнусова, недавно ставшего отцом во второй раз, сделала татуировку на руке с датой рождения внуков.

Симона Яковлевна поделилась этой новостью на своей официальной странице в Instagram. 16 октября 2019 года у Тимати и его второй жены, модели Анастасии Решетовой, родился сын, которого назвали Ратмиром. Имя мальчику дали в честь погибшего в страшной аварии двенадцать лет назад друга хип-хоп исполнителя.

В понедельник, 21 октября, мама Тимати выложила видеоролик, в котором тату-мастер выбивает на её руке даты рождения внуков, Алисы и Ратмира. Алиса, дочь артиста от первого брака с моделью Аленой Шишковой, родилась 19 марта 2014 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 16 октября этого года рэп-исполнитель Тимати и ег супруга, Анастасия Решетова стали родителями

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