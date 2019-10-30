Наргиз опровергла слухи о «пьяном» концерте в Уссурийске

Певица уверена, что статьи, в которых распространялась информация, были заказными.

Певица Наргиз заверила, что ее концерт в Уссурийске и не только прошел от отлично. Она считает, что все слухи о ней появляются с подачи недоброжелателей. Звезда уверяет, что не пила перед концертом и не вела себя грубо, а люди, в свою очередь, никуда не расходились. Напротив – заполняемость залов была отличная, все подпевали и поддерживали Наргиз.

«Такие новости в последнее время начинают просто смешить. Я прекрасно знаю, откуда дует ветер с этими заказными статейками»,

— сказала артистка в комментарии URA.RU.

Напоминаем, что в СМИ писали, будто Наргиз материлась и пила виски прямо на сцене. Люди якобы остались недовольны ее поведением и концертом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что промоутер рассказал о причинах конфликта Наргиз и Фадеева. По словам звездного прокатчика, помимо того, что Наргиз не появлялась на сцене в трезвом виде, у нее еще и начала прогрессировать звездная болезнь.